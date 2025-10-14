S šestmetrsko jadrnico med velikani Barcolane

»Pum!« Prvi topovski strel jadralcem naznani, da imajo še nekaj minut časa za to, da se postavijo na startno linijo. »Pum!« Ko drugič poči, pomeni, da se čez pet minut med Barkovljami in Miramarom začenja regata in čeprav se gledalcem Barcolane s kopnega takrat zdi, kot da se jadrnice še sploh ne premikajo, je na morju pred samim začetkom jadralnega tekmovanja kar razburkano. Jadra so razpeta, bitka za dobro mesto na startni liniji je v polnem teku, napetost visoka. »Pum!« Ob zadnjem poku se morje jadrnic zažene proti slovenskim vodam, tja, kjer sredi zaliva plava nekaj več kot štiri navtične milje oddaljena rdeča boja.

Tako je bilo tudi v nedeljo, na letošnji sončni in vroči 57. Barcolani, pred katero smo se še sami vkrcali na jadrnico, ki je tekmovala v najmanjšem razredu meteor, da bi odkrili, kakšen je pogled na največjo regato na svetu z male, šestmetrske jadrnice.

Po nekoliko tveganem in tesnem startu - na regato se je letos vpisalo 1865 jadrnic, te pa so v glavnem bile znatno večje od malega meteorja - je pot do prve boje ob ugodnem vetru potekala kar umirjeno. Med mirno plovbo pa tudi spoznaš, da so jadralci z vseh krajev sveta kar prijazni.

Na poti med bojami marsikdo pomaha v pozdrav, veliko je nasmejanih obrazov. Velikani, ki so te le kakšno minuto prej na startu skoraj povozili, zdaj navijajo zate in ti z veseljem zavpijejo: »Dajmo, meteor!«.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.