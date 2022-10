V Ul. Udine sta v križišču z Ul. Pauliana trčila skuterist in avtomobil, pri čemer se je skuter zaletel v kolo in zlomil polos avtomobila, ki je tako obtičal sredi cestišča in ga ni bilo moč več premakniti. Nastali so večji zastoji v prometu. Oba voznika sta bila na srečo nepoškodovana, nastala je le gmotna škoda. Na kraju so bili lokalni policisti, ki so zadnji del Ul. Udine zaprli za promet in voznike preusmerjali v Miramarski drevored in druge stranske ulice.