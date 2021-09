Na pokrajinski cesti št. 8 na Colu je sinoči ob 19.30 56-letni moški iz Zgonika izgubil nadzor nad svojim skuterjem in zapeljal s cestišča, pri čemer je trčil v parkirane avtomobile. Padel je in se poškodoval. Na kraj so prišli reševalci službe 118, ki so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da ni v življenjski nevarnosti. Na kraju so bili tudi karabinjerji iz Bazovice, ki preiskujejo vzroke nesreče.