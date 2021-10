S solzivcem nad demonstrante kot leta 1998

Bilo je 24. oktobra 1998, ko je mestne ulice napolnila pisana množica demonstrantov za človekovo dostojanstvo, proti rasizmu in za pravice priseljencev. Samo nekaj mesecev pred tem je takratni notranji minister Giorgio Napolitano pri nas odprl začasni center za nezakonite priseljence v Starem pristanišču, ki je lahko sprejel do 9 oseb, medtem ko jih je bilo v določenem trenutku celo trideset, kar je vzbudilo ogorčenje mnogih. V mestu so tistega dne potekale umirjene demonstracije, za katerimi so med drugimi stali senator Oljke Fulvio Camerini in čilski pisatelj Luis Sepulveda, Stranka komunistične prenove, Slovenski in italijanski komunisti, Levi demokrati, Cgil, pridružili pa so se tudi številni zastopniki t.i. belih kombinezonov iz Veneta, ter druga združenja, ki so si prizadevali, da bi javnosti pokazali, kako živijo priseljenci v centru.