S spustom v jamo bo porušil še eno pregrado

Pred Tržačanom Pietrom Rosenwirthom, ki ima zaradi degenerativne bolezni omejene motorične sposobnosti, z različnimi podvigi pa dokazuje, da so prave meje psihološke, ne pa fizične, je nov izziv. Po vrveh se namerava spustiti v kraško jamo. V novem projektu ga spremljajo jamarji Tržaškega alpinističnega kluba CAT. Priprave na naslednji podvig še potekajo, pravi spust pa bo oktobra na vrsti v jami med Zgonikom in Grudnovnim hribom, ki so jo imenovali po Normi Cossetto.

Bori se za večjo dostopnost

Pietro Rosenwirth je ustanovitelj in predsednik društva Viaggiare per un sogno: oltre le barriere, ki se že vrsto let bori za večjo dostopnost in vključevanje oseb z invalidnostjo v družbo. S svojim prilagojenim skuterjem je med letoma 2011 in 2012 prevozil skoraj 50 tisoč kilometrov in obiskal Dunaj, Prago, Amsterdam, Berlin, Pariz, pa tudi Španijo in Grčijo ter druge evropske države. Spopadel se je s tehničnimi in drugimi težavami, pa se ni vdal.

Tudi spust v kraško jamo bo zahteval precejšen trud, saj so njene globine dosegljive le z navpičnim spustom skozi več koridorjev. Spust po vrveh, ki ga načrtuje Rosenwirth, pa ni le športni podvig, temveč močan simbol, s katerim želi dokazati, da se ovire lahko premagajo.