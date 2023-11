S stavko je carina dosegla kadrovske okrepitve

Niso vse stavke uspešne. Tista, ki jo je 15. maja sklical sindikat USB za zaposlene pri tržaški carinski upravi, je glede na rezultat očitno bila.

Da je osebja daleč premalo – zaposlenih je skoraj 40 odstotkov manj od predvidenih (102 na predvidenih 150)– opozarjajo zaman že leta. Stavkovne dejavnosti so se začele že novembra 2022, tokrat pa so delavci masovno prekrižali roke 15. maja. In glej, nekaj se je premaknilo. Na državni ravni so avgusta 2022 objavili razpis, s katerim naj bi krili 45 mest na celotnem deželnem območju. Po stavki pa so število razpoložljivih mest dvignili na 77, od teh naj bi jih kakih 45 do 50 namenili izrecno tržaški carinski upravi. 22 novih sodelavcev so dočakali že v teh mesecih, do pomladi pa naj bi jih prišlo še drugih 20.

Seveda je to zelo dober rezultat, vendar se z njim ne smemo zadovoljiti, je zbrane nagovoril Luigi Marcianò (Cisl FP) in namignil na številne upokojitve v vrstah zaposlenih. Letos se jih je upokojilo 30, prihodnje leto bodo do novembra izgubili dodatnih 15. K temu gre dodati še vse bolj razširjeno dejstvo, da se številni, ki so se z razpisom uspešno prebili do delovnega mesta, temu potem odrečejo, ker je preveč oddaljeno od doma, ker je plača posledično prenizka ali pa zaradi previsokih stroškov, ki bi jih selitev narekovala.