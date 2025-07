S turnirjem do 20.000 evrov za Fundacijo Burlo Garofolo

Že drugo leto zapored so štiri tržaški gostinci v sodelovanju v tržaško občino združili moči v dobrodelne namene. Sredi junija so na stadionu Nereo Rocco priredili nogometni turnir, z večerjo in koncertom ter izkupiček darovali Fundaciji Burlo Garofolo, ki podpira delovanje istoimenske pediatrične bolnišnice, otroke in družine v stiski. Dogodek je presegel pričakovane meje, saj so ga lani priredili na igrišču rojanskega nogometnega kluba Roianese, letos pa prenesli na največji tržaški stadion in pridobili podporo 48 sponzorjev.

Upravitelji tržaških lokalov L’Approdo, Iera ora Buffet, Al Ciketo in Buffet 3° Tempo so dans v modri dvorani občinske palače predali predsedniku fundacija Gabrieleju Contu ček v višini 20 tisoč evrov. »Podjetniki so z dobrodelnim dogodkom ustvarili povezavo med ljudmi in institucijami,« je povedala odbornica za šport Elisa Lodi. Na predaji so prisotne sprejeli tudi župan Roberto Dipiazza, odbornik za finance Everest Bertoli ter svetnika Massimo Codarin (Bratje Italije) in Corrado Tremul (Bratje Italije), ki sta na dan turnirja nastopila kot nogometaša.