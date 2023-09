Sanje slovenskih pesnic odprle Slofest

V sanjah ni pravil. Ali bolj pravilno: nie pravil tu sne, kot je v beneškem narečju zapisala pesnica Marina Cernetig. Njen verz je igralka in režiserka Patrizia Jurinčič Finžgar izbrala za naslov glasbeno-pesniškega recitala, s katerim je Zveza slovenskih kulturnih društev zvečer uradno odprla letošnji Slofest. Posvečen je bil slovenskim pesnicam v Italiji in prav tako so bile ženske tudi njegove izvajalke pod velikim šotorom na Trgu sv. Antona: ob igralki in avtorici scenarija še Andrejka Možina, avtorica izvirnih skladb, pevka in violončelistka, ter članici skupine Viloncelli Itineranti Irene Ferro-Casagrande in Carla Scandura.

Pred tem so zbrano občinstvo pozdravili gostje. Tržaška podžupanja Serena Tonel se je organizatorjem zahvalila za trud in strast, s katerim so sestavili pester program, ki domačinom in turistom predstavlja ne samo slovensko kulturo, temveč tudi razne mestne kotičke in druge skupnosti. Njen kolega Massimo Tognolli, odbornik za socialo, je dejal, da je Slofest je čudovit primer mozaika kultur, ki sliši na ime Trst.

Rudi Merljak z Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu se je spomnil časov, ko ni bilo mogoče o slovenskem festivalu v središču Trsta niti sanjati. Generalni konzul RS v Trstu Gregor Šuc pa je izrazil željo, da bi na naslednji ediciji Slofesta tudi slovenski dijaki iz matice lahko spoznavali Slovence v Italiji.