Dvojčka Mitja in Marko Petelin osvajata tudi Sanremo. Njuno tržaško visoko tehnološko usmerjeno podjetje Infordata Sistemi res že dalj časa niza najrazličnejše uspehe. Naj tu spomnimo, da so si pred šestimi leti zagotovili elektronski nadzor oziroma programsko upravljanje stadiona nogometnega kluba Juventus v Turinu. Nov zadetek na področju nadzora vstopov in elektronskih vstopnic pa so pod streho spravili na sedemdesetem festivalu italijanske popevke. Kaj vse to pravzaprav pomeni, je za Primorski dnevnik razložil Mitja Petelin.

Sanremski festival ima letos prvič tudi slovenski predznak. Bi navadnim smrtnikom razložili vaš podvig?

Gre za sistem za elektronsko upravljanje celotnega dogodka. Vodimo spletno stran oziroma programsko opremo, preko katere se lahko vsi zaposleni tehniki, zadolženi za varnost in drugi pristojni člani osebja registrirajo, naložijo dokumente in sestavijo povezavo z lastnimi osebnimi podatki. V zakulisju festivala dela približno 18.500 ljudi. Odgovorni za varnost pa jim na omenjeni osnovi omogočijo vstop na festival. Po uspešno opravljeni registraciji se lahko ti posamezniki v namenski dvorani akreditirajo. To pomeni, da jih tam še fotografirajo in nato dobijo posebno kartico (tako imenovani badge), ki jim omogoča vstop. Kartica, ki smo jo pripravili, vsebuje posebne čipe za identifikacijo ljudi. Na vhodih v gledališču Ariston in Palafiori smo namestili posebne čitalnike. S pomočjo teh lahko varnostniki preverjajo identiteto navzočih tudi na šest metrov razdalje.