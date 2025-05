Še danes v Mačkoljah v znamenju češenj

Na prireditvenem prostoru na Metežici, kot mu pravijo domačini, bo še danes dišalo po češnjah in slastni jedeh. Slovensko prosvetno društvo Mačkolje namreč tu prireja že 62. Praznik češenj. Pričel se je v petek, nedeljsko dogajanje pa bo že ob poldne uvedlo odprtje stojnic s hrano in pijačo, za katero skrbijo člani društva in drugi prostovoljci. Popoldne bo poskrbljeno tudi za kulturni program. Ob 17. uri je predviden nastop Tržaške foklorne skupine Stu ledi, od 19. ure dalje pa se bo mogoče zavrteti ob zvokih »zimzelenega« ansambla Happy days.