Še naprej bodo vodili boj proti rušenju nekdanje gostilne Pavan

Krajevni odbori, ki se borijo za ohranitev objekta nekdanje gostilne Pavan pri Svetem Jakobu in dvorišča, na katerem so se otroci slovenskega vrtca in šole do decembra lani lahko igrali, so tudi po zadnjih napovedih mestnih oblasti razočarani. Namere Občine Trst, da bodo na mestu, kjer zdaj stoji dotrajana stavba, zgradili telovadnico za potrebe šole, za njih niso transparentne. Zato bodo še naprej vodili boj proti rušenju nekdanje gostilne, ki bi se moralo začeti jutri. Podobnega mnenja so v vrstah opozicije. Občinska svetnika Valentina Repini (Demokratska stranka) in Giorgio Sclip (Punto Franco) sta v skupni izjavi za javnost poudarila, da občina prezira vprašanja opozicijskih svetnikov.

Medtem se je včeraj pred sedežem (v Ulici Filzi) podjetja gradbinca, ki bo izvedel rušenje, pojavil transparent z napisom Giù le mani dall’ex Pavan. Demonstranti so opozorili, da je napovedano rušenje nezakonito, ker še nista bila odobrena sprememba prostorskega načrta in definitivni načrt. Spomnimo, da je na ponedeljkovi seji mestnega sveta pristojna za naložbe Elisa Lodi napovedala, da je odbor sprejel sklep spremembe namembnosti zemljišča, ki bo zdaj romal v rajonske svete, nato pa še v občinski svet. Odbornica je tudi dejala, da je načrt za telovadnico pripravljen.

Za člane odborov, ki se zavzemajo za ohranitev objekta, občinske napovedi niso dovolj jasne, ker mestni politiki niso dosledni pri svojih izjavah. Župan Roberto Dipiazza naj bi tako pravil, da bodo zgradili telovadnico za potrebe šole, nekateri mestni svetniki pa širijo novico, da bo z njo upravljalo društvo Artistica81. »Če se bo to zgodilo, bomo ob javni prostor, njegovo upravljanje pa bo prevzelo privatno društvo, ki bo od drugih po vsej verjetnosti zahtevalo uporabnino,» trdijo nasprotniki rušenja.

