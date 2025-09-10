Še več tobaka »Made in Italy« iz Boljunca

Britanski tobačni velikan BAT (British American Tobacco) na območju Freeeste v Boljuncu širi svojo dejavnost. Včeraj je italijansko vodstvo podjetja v inovativnem centru A better tomorrow (Boljši jutri) v družbi ministrov Adolfa Ursa in Luce Cirianija ter predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrige namenu predalo novo industrijsko halo, v kateri bodo do konca leta 2026 zagnali 16 novih proizvodnih linij in zaposlili 150 novih ljudi. V novi hali bodo za italijanski trg proizvajali grelne tobačne in zeliščne izdelke nove generacije z oznako Made in Italy. Z njimi bodo obogatili že obstoječo ponudbo: leta 2022 so v Boljuncu začeli izdelovati nikotinske vrečke za Italijo in za drugih 15 evropskih držav, lani pa še farmakološke izdelke za odvajanje od kajenja.

Prvo proizvodnjo linijo novih izdelkov so že zagnali, preostalih 15 linij pa nameravajo do konca leta 2026, ko naj bi končali tudi s kadrovsko krepitvijo. V novi hali bo predvidoma delalo 150 ljudi, so napovedali na včerajšnji predstavi širitve dejavnosti, med katero so tudi opozorili, da bodo ambiciozne tržaške industrijske načrte uresničili dve leti prej, kot so sprva načrtovali. Industrijsko dejavnost bodo tako izvajali na 30 tisoč kvadratnih metrov veliki površini (deset tisoč več, kot so sprva načrtovali). Izvršni direktor italijanske veje družbe BAT Fabio de Petris je na otvoritveni svečanosti spomnil, da so po prvotnih načrtih do konca leta 2027 nameravali zagnati 12 proizvodnih linij, kar bodo do konca prihodnjega leta krepko presegli, saj bodo imeli 20 linij, v katerih bo skupno delalo skoraj 500 ljudi. »Poslanstvo našega podjetja ostaja spodbujanje inovacije, družbene odgovornosti in trajnosti,« je dejal de Petris.