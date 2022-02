Še vedno je ujeta v čas hladne vojne

Dark Theme

Vojaki so odšli pred dobrimi tridesetimi leti, hladne vojne že zdavnaj ni več. Čez desetletja je videla marsikaj, tu je med drugimi vojaški rok leta 1963 služil priznani italijanski kantavtor Francesco Guccini. Zapuščeni vojašnici Monte Cimone pri Banih pa nikakor ne uspe prebroditi preteklosti. Odkar so na začetku 90. let prejšnjega stoletja z razkrojitvijo komunističnih držav postali vojaški objekti ob nekdanji meji z Jugoslavijo le balast zgodovine, je ostala ujeta v čas. Strehe posameznih poslopij so se zrušile, njeni zidovi se vse bolj krušijo, kar je nevarno zlasti ob neposredni bližini ceste.

Cerkvica sv. Florijana, za katero skrbijo domačini (FOTODAMJ@N)

Pozivov in klicev na pomoč je bilo v zadnjih letih veliko, domačini zahtevajo lepšo in varnejšo podobo vasi. Vse prošnje pa so doslej naletela na gluha ušesa ali skoraj. Na pobudo slovenske občinske svetnice Valentine Repini (Demokratska stranka) se je šesta komisija tržaške občine, pristojna za promet, urbanistiko in okolje včeraj dopoldne mudila pri Banih in si ogledala položaj. Obiska so se udeležili tudi nekateri domačini ter predsednica in svetnica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta oziroma Lara Dipace (DS).

Arhitektka Sara Carciotti (FOTODAMJ@N)