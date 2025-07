»Še vedno ni jasno, če ima načrt žičnice ustrezno finančno kritje«

Že več tednov je žičnica med Trstom in Opčinami nehvaležna protagonistka neizmerno dolgih zasedanj tržaškega občinskega sveta. Levosredinska opozicija jo vztrajno zavrača, desnosredinska koalicija jo v tišini podpira. A kaj, ko gre morebiti za izgubo časa, saj še vedno ni jasno, od kod bo prišel denar za njeno financiranje in predvsem kdaj. Na to »potankost« sta novinarje včeraj opozorila tržaška občinska svetnika Paolo Altin in Alberto Pasino iz vrst Punto Franco.

»Na zasedanju občinskega sveta dne 3. julija smo zaprosili za prekinitev obravnave variante prostorskega akta, saj je pred tem potrebno sploh preveriti ali obstaja zadostno finančno kritje za uresničitev žičnice. Od Salvinijeve ministrske uredbe z dne 23. decembra 2024 je namreč minilo že šest mesecev. Uredba kot taka pa ne more zagotoviti obljubljenega zneska - 48 milijonov evrov, če je ne potrdi še upravna ministrska odločba. Zanima nas, ali lahko obljubljena sredstva ohranimo v proračunu tudi po šestih mesecih,« je izpostavil Altin.