Sedmi sejem kmetovalcev Farmer & Artist širi svojo ponudbo

Na pokrito tržnico pri Stari mitnici se vrača sejem Farmer & Artist, ki bo letos višek dosegel v soboto 6. in nedeljo, 7. decembra, že prej pa bo z degustacijami in večerjami povabil občinstvo na različne lokacije. Prireja ga promocijska skupina Las Kras v sodelovanju s tržaško občino, zvezo Slow Food, združenjem Fipa in kmetijsko zvezo Coldiretti. Sejem so organizatorji predstavili včeraj v tržaški občinski palači. »Sedmi sejem kmetovalcev širi svojo ponudbo,« je napovedala tržaška podžupanja Serena Tonel, »vsak pridelek in izdelek predstavlja bogastvo našega ozemlja, zlasti Krasa, in govori o kakovosti ter raznolikosti proizvoda.« Že utečenemu programu bodo letos prikrojili mednarodno preobleko. Poudarek bo sicer na lokalnih pridelkih, obiskovalcem v navdih pa bo tudi ponudba iz Lombardije in Veneta, Slovenije, Hrvaške in po novem iz avstrijske Koroške.

Dogajanje bo v ponedeljek, 1. decembra, uvedla predstavitev vodnika Slow Wine 2026 - Trta, vinogradi, italijanska vina v kavarni San Marco ob 17.30. Lokacija bo primerna tudi za degustacijo kraških vin Vina iz kamna, na katero vabijo dan kasneje ob 18.30. S tremi gurmanskimi večerjami bodo goste pospremili v svet lokalne kulinarike s poudarkom na kakovost in v družbi kuharskih mojstrov. Celoten program tukaj.

Na pokriti tržnici bo svoje pridelke ponujalo 50 kmetij, od katerih 20 je na seznamu tipične ponudbe Slow Food, devet pa jih ima na svojih pridelkih znak bio. Vstop na sejem je prost, odprt pa bo na soboto med 11. in 20. uro, na nedeljo med 10. in 19. uro. Priredili bodo tudi kulinarične delavnice za odrasle in otroke. Obiskovalce bo med nakupi spremljala glasba skupine Gypsology Quartet. »Želimo si, da bi sejem postal glavni enogastronomski dogodek mesta,« je dejal koordinator dogodka Enrico Maria Milič.