Sejem Bioest vabi v svetoivanski park

V svetoivanskem parku lahko spet dobimo zvrhan koš različnih namigov za zdrav in zlasti trajnostno obarvan vsakdan. Na zelenih površinah, pod senco mogočnih dreves nekdanje tržaške psihiatrične bolnišnice se je včeraj začel 29. sejem biološke pridelave in okolju prijaznega vedenja Bioest, ki ga prireja istoimensko ekološko društvo v sodelovanju z Občino Trst. Obiskovalke in obiskovalce bo še danes vabilo približno sto razstavljavcev, kar pomeni trideset več kot lani. Tokrat proizvajalci prihajajo zlasti iz Trsta, Furlanija - Julijske krajine in širše okolice, medtem ko je bila udeležba iz Slovenije tokrat bolj skromna.

Ne le kupiti in oditi

Sejem je nastal z željo, da bi svet manjših podjetnikov in obrtnikov, ki na najrazličnejše načine promovirajo spoštovanje narave, povezali z utripom društev, ki si na raznih področjih prizadevajo za isti cilj. Program so letos obogatili s še posebno bogato bero delavnic in dogodkov.

Edi Pernici, predstavnik organizatorjev, ki se je s Primorskim dnevnikom sprehodil med pisanimi stojnicami je namreč poudaril, da nočejo, da bi šlo zgolj za potrošniško dimenzijo. Se pravi, da posameznik pride, kupi in odide, temveč za globljo izkušnjo. Bioest je primerjal s trgom, okoli katerega se je nekoč vrtelo celotno vaško življenje.