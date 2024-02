Šempolajci z receptom kuharske zvezde

Pustne povorke nudijo od nekdaj zabaven in kritičen pogled na sedanjost. Pustarke in pustarji iz Šempolaja so celo zimo posvetili eni izmed največjih groženj, ki pretijo našemu morju, sinji plavajoči rakovici. Voz, ki je doživel premiero na goriškem pustu, predstavlja italijanskega kuharja Alessandra Borgheseja, ki skuša pripraviti rezance z rakovico. Parazitarna delikatesa pa skuša skočiti iz ponve in pojesti pisani ribi pred vozom.

Od skice do ogromnega voza

Po prazniku sv. Martina so se mladi Šempolajci in mladina iz sosednjih vasi sestali in začeli razmišljati o temi voza. Med prvimi zamislimi je bil voz o reformi zakonodaje o vedenju v šolah. Potem so se spomnili na rakovico, ki je preteklo poletje polnila morja, strani časopisov in krožnike severnega Jadrana. Za Alessandra Borgheseja so se odločili pozneje, ker je bil med prvimi kuharji, ki so si omislili recepte s temi ameriškimi prišleki. Prva skica voza je predvidevala le rakovico. Kot so Primorskemu dnevniku med ukvarjanjem z zadnjimi detajli na vozu povedali Patrik Krevatin, Sandor Ciuch in Cristian Ravalico, se šempolajski pustarji vsako leto odločijo, da bodo zgradili manj kompliciran voz. To bi olajšalo predvsem prevoz do krajev, kjer se odvijajo pustni sprevodi. Vsako leto se prvotnim idejam pridružijo druge zamisli, poleg voza se morajo zato zapeljati z več kombiji in tovornjaki.