V Sedrianu v bližini Milana so karabinjerji aretirali 34-letno žensko, ki mora prestati skupno 17 let in mesec dni zaporne kazni zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje. Predvsem je šlo za manjše tatvine, ki pa jih je izvajala odkar je imela 12 let. Žensko, ki prihaja iz vzhodne Evrope, so aretirali na podlagi odredbe, ki jo je izdalo tržaško sodišče. Doslej ji je bilo izrečenih 24 sodb, enajst od teh, ko je bila še mladoletna.