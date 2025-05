Sesljanski, socialno inkluziven kiosk

Kdor se je v sončnih dneh že spustil do Sesljanskega zaliva je lahko z veseljem ugotovil, da so trije od običajnih štirih kioskov odprti. Že od velike noči, je potrdil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in dodal, da redno delujejo in ljudje že množično uživajo ob prvih zametkih poletja in počitniškega duha.

Vsi lanski upravitelji kioskov so imeli z razpisom pravico do podaljšanja koncesije tudi za letošnjo sezono, tako da ni bilo treba vnovič oddajati vlog in je bil postopek veliko hitrejši. Trije so to priložnost izkoristili, saj so izpolnili pogoj oz. si pridobili krajinsko dovoljenje. Novost pa je tudi ta, da bodo lahko odprti 180 dni, se pravi 60 dni več.

Eno mesto, se pravi en kiosk pa je ostal prazen. »Kiosk pred Liviotom bo letos čisto poseben. Pravkar se je zaključil namreč postopek razpisa za njegovo upravljanje – namenjen je podjetjem, ki opravljajo socialno pomembno delo. Socialnim zadrugam torej, kakršna je La Melagrana, ki nudi možnost zaposlitve osebam z motnjami avtističnega spektra in že vodi med drugim gostinski obrat za inkluzivni postanek AutStanding na Proseku,« je napovedal župan. Socialna zadruga bo torej za 558 evrov za celo poletno sezono upravljala kiosk, ki bo deloval le v dnevnih urah in v katerem bodo zaposlene osebe s posebnimi potrebami.

Pa smo še pri informaciji, ki zanima daleč vse obiskovalce zaliva. Parkirišče. To bo z današnjim dnem v zalivu spet proti plačilu. Za devinsko-nabrežinske občane bodo tarife ostale nespremenjene, se pravi 0,90 evra na uro in 5,50 za ves dan, (samo do 17.30), gostje pa bodo morali nekoliko globlje- za dodatnih 25 odstotkov več - seči v žep. Za vsakega od 232 parkirnih mest bo treba med 8. in 20. uro za uro parkiranja odšteti 1,50 evra oz. 12 evrov za ves dan, bolj slan bo račun za avtodome, ki bodo plačali 2,25 evra na uro oz. 18 za ves dan. To pa samo do 30. septembra.