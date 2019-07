Sesljanski zaliv privablja obiskovalce z obeh strani meje

Sesljanski zaliv je ena izmed najbolj poznanih in priljubljenih poletnih destinacij v okolici Trsta, tako za Italijane kot tudi za mnoge Slovence z obeh strani meje. Kopališči Caravella in Castelreggio sta namreč dobro opremljeni - kopalcem ponujata celo vrsto storitev, ki segajo od gostinske ponudbe do športnih dejavnosti - plaža pa je predvsem zlahka dostopna in primerna za otroke. Kot negativno posledico obširne ponudbe, ki najbolj ustreza predvsem družinam in starejšim kopalcem, pa gre omeniti gnečo, ki se večkrat pojavlja ob vikendih in težave pri iskanju prostega parkirnega mesta ter razmeroma drage parkirnine tako na parkirišču, ki se nahaja ob kopališču Caravella, kot tistim nasproti pristanišča. Martina Jazbec se je v Sesljanskem zalivu pogovarjala z obiskovalci in ponudniki storitev.

