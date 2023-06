Šest voznikov po zabavni noči ostalo brez vozniškega dovoljenja

Včeraj je Sesljanskem zalivu potekala prva poletna noč v lokalih, v katerih se je zbralo približno tisoč mladih. Da bi zagotovile varnost na cestah in preprečile morebitne prometne nesreče, so bile ponoči na delu štiri patrulje karabinjerjev, ki jih je koordiniralo tržaško pokrajinsko poveljstvo.

Večina ljudi se je obnašala odgovorno in ni sedla za volan, če je na zabavi pregloboko pogledala v kozarec. Kljub temu pa so karabinjerji šestim voznikom odvzeli vozniško dovoljenje, pet ljudi so ovadili, eno osebo pa so oglobili zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Gre za mlade, stare med 20 in 35 leti.