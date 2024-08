Šestdnevni praznik ob zavetniku sv. Jerneju

Po sv. Roku nam na vrata že trka sv. Jernej, zavetnik Opčin. V vasi se od danes do nedelje obeta prazničen program dogodkov – verskih obredov, glasbenih koncertov, šahovskih turnirjev, zabave za otroke in odrasle, ki jih prirejata domača konzorcij Skupaj na Opčinah in župnija sv. Jerneja v sodelovanju z Občino Trst oz. z vzhodnokraškim rajonskim svetom.

Praznik bo danes ob 20. uri uvedel koncert. Na svojem kraškem dvorišču za picerijo Veto bo ob spremljavi kitarista Marka Ferija nastopil Aleksander Ipavec, domačin in svetovno znani harmonikar.

Aleksander Ipavec se je harmoniki približal na Glasbeni Matici leta 1980. Sledijo si državna in mednarodna tekmovanja, festivali, tečaji z uglednimi mentorji, diploma na konservatoriju Stefani v kraju Castelfranco Veneto in na stotine nastopov in sodelovanj kot solist ali pa v ansamblu s priznanimi glasbeniki, z gledališči in televizijo; veliko tudi sam komponira. Marko Feri je po diplomi na konservatoriju Tartini in po opravljenih številnih masterclassih v Italiji in v tujini, sodeloval na številnih festivalih. Danes poučuje kitaro pri GM in na umetnostni akademiji v Osijeku, delavnice pa vodi po vsem svetu, od Evrope do ZDA, Kanade in Mehike.

Torek bo od 18.30 minil v znamenju šaha. Vsak se bo lahko preizkusil v igri in se je tudi naučil s pomočjo Massima Varinija. Sledil bo turnir (vpisovanje ob 18. uri).