Sgarbi v palači deželnega sveta brez maske in ... golih nog

Umetnostni kritik Vittorio Sgarbi se je v palači deželnega sveta FJK udeležil odprtja razstave kiparja Luciana Ceschie. Posebnost je v tem, da je bil brez obvezne zaščitne maske, poleg tega si je tudi sezul čevlje in nogavice ter gole noge stegnil na kavč. Za vstop v palačo je sicer obvezno covidno potrdilo oz. bris pred zasedanjem v dvorani.

Posnetki bosega parlamentarca in umetnostnega zgodovinarja v deželnem svetu so sprožili več kritičnih reakcij, pri čemer je tudi prišlo do prepira med njim in pripadniki Gibanja petih zvezd. Na odprtju razstave so sicer bili prisotni predsednik FJK Massimiliano Fedriga, predsednik deželnega sveta Piero Mauro Zanin in pristojni za okoljsko politiko v deželni vladi Fabio Scoccimarro.