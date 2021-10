Shod pristaniških delavcev brez stavke v pristanišču

Po nekajdnevnem premoru se protesti proti obveznemu covidnemu potrdilu v Trstu nadaljujejo v sredo z napovedanim sprevodom pristaniških delavcev, h kateremu je pristopil novonastali Odbor 15. oktober. Nasprotniki covidnega potrdila se bodo zbrali ob 9. uri pri Domju, nakar naj bi krenili do vhoda na območje družbe Siot in zatem do pristanišča. Še en shod pa je napovedan za četrtek popoldne z začetkom pri Sv. Jakobu. Obe demonstraciji sta prijavljeni, je potrdila tržaška kvestura. Pristaniška uprava je sicer sporočila, da ni napovedana nobena stavka. »V ponedeljek ni bilo v tržaškem pristanišču nobene spontane skupščine delavcev, toliko manj dovoljene skupščine na podlagi sindikalnih pravil.« Nobena priznana sindikalna organizacija ni oklicala stavke med tržaškimi pristaniškimi delavci za sredo, so dodali. Odbor 15. oktober je v ponedeljek sporočil, da je pristopil k pobudi pristaniških delavcev »po skupščini s (Stefanom) Puzzerjem«, širile pa so se govorice o morebitni stavki v pristanišču.

Oglasili so se tudi sindikati FILT-CGIL, FIT-CISL in Uiltrasporti, ki so potrdili, da v teh dneh v pristanišču ni bilo nobene skupščine delavcev. »Protestov proti covidnemu potrdilu, povezanih z Odborom 15. oktober, ne moremo in ne smemo enačiti s tržaškimi pristaniškimi delavci, ker jih – kar je nam znano – ogromna večina redno dela,« so zapisali v skupnem sporočilu za medije. Tovrstne povezave po njihovem mnenju povzročajo »škodo na ugledu in morda tudi z gospodarskega vidika, česar tržaški pristaniški delavci ne zaslužijo«.