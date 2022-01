Si bosta Pallotta in Romita le segla v roko?

»Večjih novosti sicer ni. V nekaj dneh, upam, da bomo rešili nastalo situacijo. Pogovori so stekli tudi na ravni sekretariatov strank, saj si prizadevamo, da bi v devinsko-nabrežinski občini nastopali enotno, se pravi, da ne bi bilo trenj v desnosredinski koaliciji. Upam seveda, da je to cilj vseh vpletenih, drugače bo, kar bo ...« Pokrajinski šef Bratov Italije, v katero so vključeni nekateri člani svetniške skupine Alleanza per Duino Aurisina, Claudio Giacomelli je bil včeraj redkobeseden, nikakor pa ni skrival želje, da bi se razhajanja, ki so se vnela novembra lani znotraj občinske koalicije, le pomirila. Vodjo stranke Naprej Italija Sandro Savino smo zmotili v Rimu, da bi slišali tudi »drugi zvon«. V sredo ali četrtek bo v Trstu, je potrdila in takrat se bodo srečali. »Sedli bomo za mizo in umirjeno razmislili o nastali situaciji.« Kaj več, ni povedala.

Prizadevanja za enotnost, ki danes sicer močno peša, saj se je v desnosredinskih vrstah nekaj zataknilo. Interna trenja so po večmesečnem tlenju sredi novembra povzročila »eksplozijo«, pri kateri se še danes šteje žrtve, glede na to, da se pogovori še vlečejo in nihče noče prvi popustiti. Volitve pa se bližajo – napočile naj bi med 15. aprilom in 15. junijem, če ne bodo epidemiološke razmere znova premešale štren – in treba se je čim prej dogovoriti, kako naprej. Si bosta segla Pallotta in Romita le segla v roko?