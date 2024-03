Silos naj bi prodali junija

Notranji minister Matteo Piantedosi je v senatu na vprašanje slovenske senatorke DS Tatjane Rojc o humanitarni krizi v tržaškem silosu, kjer so institucije po njenih besedah ljudi zapustile, odgovoril, da je bil na ponedeljkovi seji na tržaški prefekturi govor o možni prisilni izpraznitvi objekta in preselitvi beguncev v skavtsko središče pri Proseku (na Božjem Polju). Dodal je, da je kupoprodaja silosa, katerega lastnik je Coop Alleanza 3.0, načrtovana za junij.

Minister je navedel, da po ocenah kvesture več migrantov v Trstu ne predloži prošnje za mednarodno zaščito. Od uvedbe mejnega nadzora do 12. marca so Sloveniji vrnili že 1352 migrantov, lani v enakem obdobju le 40. Ker je pritisk na Trst vsekakor velik, pa so v letu 2023 iz FJK preselili 2433 beguncev, od tega 1788 iz Trsta, letos pa doslej 685 iz FJK in 348 iz Trsta - ravno včeraj jih je odšlo še 50.

Senatorke odgovor ni zadovoljil. Izpostavila je, da razen ohranitve mejnega nadzora »prevladuje popolna tema v zvezi s strategijami vlade za upravljanje prihodov z balkanske poti«. Na vprašanje o izboljšanju sistema sprejemanja ni bilo odgovora. Edino, kar izhaja, so po njenem mnenju »hladni podatki«, v repliki pa je ministra spomnila, da »če zmanjka humanost«, bo »naši državi usojen popoln propad«.