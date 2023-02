Silos še čaka na resnega kupca

Kaj si misli turist, ko stopi z vlaka na tržaški glavni postaji in najprej zagleda impresivno podobo zapuščenega industrijskega objekta, v katerem so nekoč shranjevali žito. Silos že vrsto let predstavlja mestno sramoto. Več kot dvajset let se govori o temeljiti prenovi slikovitega objekta in o faraonskih projektih, vrednih več kot sto milijonov evrov. A do zdaj je vse ostalo le pri besedah. In pri številnih novinarskih prispevkih o brezdomcih in migrantih, ki so si pod oboki zapuščenega objekta ustvarili zavetišče.

Dom za brezdomce

Tam živijo v katastrofalnih higienskih razmerah, sredi gore odpadkov in med kolonijami podgan. In to je v četrtek zvečer videlo tudi več milijonov gledalcev popularne televizijske oddaje Striscia la Notizia, katere ekipa je prišla v Trst posneti prispevek o balkanski begunski poti. V mikrofon novinarke dotične oddaje je spregovoril tudi župan Roberto Dipiazza, ki je spomnil, da je zapuščeni objekt v zasebni lasti, ob tem pa dodal, da Občina Trst s prefekturo dela na tem, da bi vzpostavila poseben center za migrante, v katerem bi bili dostojno nastanjeni do pridobitve ustreznih dokumentov. (Pred nekaj meseci je tudi napovedal, da bi tak center uredili v obnovljenem delu silosa, a je nato vladajoča občinska koalicija zamisel opustila.)

Kako pa kompleksno situacijo ocenjuje lastnik objekta, Coop Alleanza 3.0 iz Bologne? Predstavniki zadruge, ki velja za največjo v Italiji, so potrdili govorice, ki so zaokrožile pred mesecem dni, da zapuščeni objekt nameravajo prodati in da bodo 57.000 kvadratnih metrov veliko zapuščeno večnadstropno skladišče poslali na tržišče, takoj ko bo to mogoče. Zavedajo se, da ne bo lahko najti kupca, saj bo ta moral ogromno vložiti v prenovo objekta. Povedali so tudi, da z Občino Trst odlično sodelujejo, saj so pred časom z njo sklenili več dogovorov, ki so pogoj za dostop do nepremičninskega tržišča. V manjši meri je pri pogajanjih sodelovala tudi Dežela FJK, so povedali v podjetju Coop Alleanza 3.0.

