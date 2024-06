Silos so izpraznili (foto)

Danes malo po 8. uri se je začelo praznjenje silosa, zasilnega zatočišča migrantov. Na kraj so se pripeljali policija, karabinjerji, civilna zaščita in zdravstveno osebje. Okoli sto migrantov je bilo v silosu, pridružilo pa se jim je še kakih štirideset, ki niso v njem prenočili. Pred silosom je bilo tudi nekaj predstavnikov humanitarnih organizacij. Nekateri so lahko tudi vstopili v silos in spremljali operacijo. To je od zunaj nadzoroval tudi Filippo Ungaro, predstavnik za stike z javnostmi Urada Združenih narodov za begunce (UNHCR), ki je nalašč prispel v Trst.