Silosa naj ne bi odkupili, ker niso dobili vseh zagotovil

Avstrijska nepremičninska družba Schwarzer Felsen Immobilien s sedežem v Celovcu, ki se zanima za nakup silosa ob železniški postaji, naj še ne bi bila prepričana v podpis končnega notarskega akta, s čimer bi bila prodaja dokončno zaključena. Zapuščeni objekt, ki zajema približno 50.000 kvadratnih metrov površine, je predmet prodaje že več kot leto dni. Trgovski velikan Coop Alleanza 3.0, ki je že dolgo časa lastnik silosa, bi posel z avstrijskim nepremičninskim investitorjem sprva moral skleniti konec septembra lani. Ta datum je bil nato preložen na lanski konec decembra. Nato še na konec aprila letos. A potencialni kupec tudi do takrat ni uredil vsega potrebnega za nakup, zaradi česar je bilo treba sestaviti nov terminski plan. Prodaja bi se tako morala zaključiti jutri.

A pri prodaji ruševine se očitno spet zapleta. Za jutri je sicer predviden sestanek pri notarju med prodajalcem in kupcem, a po neuradnih informacijah se zdi, da tudi tokrat ne bo prišlo do primopredaje nepremičnine med glavnima subjektoma posla, ki je vreden 20 milijonov evrov. Toliko bo namreč avstrijski investitor moral odšteti za objekt, ki je bil zgrajen v času Habsburške monarhije kot skladišče za žito in železniški terminal, nato pa služil kot zatočišče za begunce. Vsaj še desetkrat toliko bo novi lastnik moral vložiti v prenovo območja, na katerem bo po načrtih zrasel večnamenski center, ki bo obsegal široke poti, zelene površine, steklene strehe itd.

Da razlogi za časovne zamude niso povezani z načini financiranja, je zagotovil zastopnik potencialnega kupca, avstrijski menedžer Armin Hamatschek. Ta nam je danes po telefonu dejal, da posla ne morejo zaključiti, ker niso dobili vseh potrebnih zagotovil.