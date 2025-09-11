Silovito trčenje med ulicama Brunner in Ginnastica

V križišču med ulicama Brunner in Ginnastica sta okrog 16. ure silovito trčila kombi in športni terenec. V nesreči se ni nihče poškodoval, nastala pa je večja gmotna škoda. Ulico Ginnastica in Ulico Brunner so od križišča z Ulico Gatteri oz. od križišča z Ulico Slataper zaprli za promet. Nastajajo zastoji.

Kot kaže, je eno od dveh vpletenih vozil s povišano hitrostjo prevozilo rdečo luč na semaforju, pri čemer je bilo močno trčenje neizbežno. Športno terensko vozilo je odbilo še v prometni znak na pločniku.

Prispeli so lokalni policisti, gasilci in dve reševalni vozili službe 118.