Sindikat obsoja napade na miljske socialne delavce

»Tako zelo zapletenih primerov ni mogoče poenostavljati. Javnost išče grešnega kozla, kategorijo, na katero zliti ves svoj gnev. Tokrat so to predvsem socialni delavci.«

Besede je zapisal sindikat FP CGIL. V javnem pismu se je odzval na napade, ki jih v dneh po tragični smrti devetletnika v Miljah, doživljajo tamkajšnji socialni delavci. Dečka je preteklo sredo na domu na središčnem Trgu Marconi umorila njegova mama, 55-letna Olga Stasiuk.

Ženska je trpela za duševnimi težavami, že več let je zaman iskala strokovno pomoč in celo grozila, da bo otroka ubila, če ji ga bo sodišče vzelo in dodelilo v skrb očetu, njenemu nekdanjemu partnerju. Težki družinski zgodbi so miljski socialni delavci sledili vse od rojstva otroka leta 2016. Velikokrat so tudi nadzorovali srečanja med materjo in sinom vse do maja letos, ko je tržaško sodišče ugodili njeni prošnji, da ob sredah popoldne s sinom sama preživi nekaj ur. Tako je bilo tudi preteklo sredo; ker dečka do 21. ure ni bilo nazaj, je očeta začelo skrbeti. Po pomoč se je obrnil na službo 112. Gasilci so vdrli v stanovanje in našli mrtvega otroka, ob njem pa mati v šoku.

Cerkev je bila v teh težkih dneh nasploh blizu devetletnikovemu očetu. Miljska župnija je sprožila nabirko denarne pomoči. Prispevke zbirajo v miljski stolnici. Denar pa je mogoče tudi nakazati na bančni račun številka IT93H0200836480000106287030. V namen plačila je potrebno zapisati »In memoria di Giovanni«. Za več informacij se je mogoče obrniti na župnijo z elektronskim sporočilom na naslov parrocchiaduomomuggia@gmail.com. Dečkov pogreb pa bo, tako duhovnik Destradi, javen. Datum še ni znan, dovoljenje za obred bo izdalo tožilstvo.