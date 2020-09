Sindikat slovenske šole: kozarec je le na pol poln

Zdravica z na pol polnim kozarcem, slavje ob nedavnem imenovanju nove poklicne predstavnice Sindikata slovenske šole (SSŠ) ni popolno. Tako je na včerajšnji tiskovni konferenci v Peterlinovi dvorani v Trstu ocenil deželni tajnik sindikata Joško Prinčič. Res so se po četrt stoletja ali točneje po 26 letih spet dokopali do strokovnjakinje, ki se bo lahko izključno posvečala reševanju sindikalnih vprašanj slovenskega šolstva v Italiji. Katja Pasarit pa bo lahko sindikalni dopust koristila le dve leti. Kaj bo potem, trenutno še ni znano.

»Zakonodaja predvideva samo enega predstavnika za vse tri jezikovne manjšine v Furlaniji - Julijski krajini, Dolini Aoste ter v deželi Trentinsko - Južna Tirolska, ki ji je bilo do lani dodeljeno predstavništvo. Lanskega 19. novembra je v okviru izpopolnitve državne kolektivne pogodbe prišlo do spremembe. V Bocnu lahko namreč razpolagajo tudi z zastopniki, ki jih ne plačuje ministrstvo za šolstvo, temveč tamkajšnja deželna vlada. Ni rečeno pa, da bodo odločitev v prihodnosti spet potrdili,« je razložil Prinčič in pristavil, da so se na začetku letošnjega leta že začeli dogovarjati za skupen sestanek z ostalima manjšinama. Področje bi si želeli urediti drugače in se morebitno tudi zmeniti, da bi vsaka manjšina imela svojega poklicnega sindikalnega predstavnika. Načrte je začasno prekrižal novi koronavirus, sedaj pa bo treba ponovno začeti iskati skupna izhodišča.