Sindikata USB in CGIL enotno za Palestino

Če potegnemo črto pod današnjim protestnim zborovanjem pred prefekturo na Velikem trgu, lahko ugotovimo, da sta se sindikata USB in CGIL morda le zbližala in eden drugemu obljubila, da bosta naslednjič združila moči, saj ju žene skupen cilj: boj za pravice zatiranega palestinskega naroda in ustavitev genocida v Gazi.

Nocojšnje zborovanje je bilo spontano, različna gibanja so debatirala o ponedeljkovi stavki, ki je ohromila Italijo, in obenem izrazila solidarnost humanitarni floti Global Sumud Flotilla, ki so jo v noči na sredo napadli droni. Zborovanja so se udeležili tudi predstavniki sindikata CGIL, ki je svojo stavko sklical pretekli petek in ne v ponedeljek, ko je vajeti stavke prevzel sindikat USB.

Z obeh strani je bilo danes slišati pripravljenost na dialog.