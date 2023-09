Sindikati nezadovoljni s triletnim načrtom

Finski velikan Wärtsilä, ki zapušča boljunski proizvajalni obrat, zagotavlja, da oddelku podjetja, ki se ukvarja s servisom, ne grozi zaprtje. V dejavnost, ki je na tržaškem namenjena predvsem birokratskim postopkom za vzdrževanje motorjev po njihovi prodaji, namerava vložiti 51 milijonov evrov v prihodnjih treh letih. Na kraju bodo začeli raziskovati uporabo okolju prijaznejših goriv, so napovedali včeraj na zasedanju, ki ga je gostila Dežela Furlanija - Julijske krajina in pri katerem so sodelovali predstavniki deželne vlade, podjetja in sindikatov.

»Multinacionalka, v katero ne zaupamo več, ne gleda na Italijo kot na državo, v kateri postaviti vodilno dejavnost. Pravkar so uredili nov tehnološki hub, vreden 200 milijonov evrov, na Finskem,« je opozoril Sasha Colautti za sindikat USB, ki ne odobrava pristopa proizvajalca štiritaktnih motorjev, saj je prepričan, da triletni načrt ne garantira delovne prihodnosti osebja, čeprav je podjetje izrazilo željo, da bi še naprej delovalo v Trstu.

Wärtsilin triletni načrt ne prepričuje niti sindikatov FIOM CGIL, UILM in FIM CISL, včeraj prisotnih na srečanju. »Težko verjamemo, da bo načrt dolgoročne narave,« je za Primorski dnevnik povedal Antonio Rodà (UILM), »odpira se namreč več vprašanj. Wärtsilä namerava obdržati servis v boljunskih prostorih, kjer se bo naselil nov upravitelj obrata. Nameravata sobivati? Deželo smo prosili, naj se dogovarjanje ponovno seli v Rim na ministrstvo za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo, kjer bosta ob koncu meseca svoja industrijska načrta predstavili podjetji, ki se zanimata za prevzem obrata, Mitsubishi in Ansaldo Energia.«

