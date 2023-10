Sinoči na Velikem trgu neavtoriziran shod za Palestino

V petek zvečer se je na Velikem trgu, kjer je na Deželni palači v teh dneh osvetljena izraelska zastava, zbrala skupina mladih protestnikov. Vzklikali so gesla proti Izraelu in v podporo palestinskemu ljudstvu. Med okrog 20 ljudmi so bili tako Tržačani kot tuji državljani. Shoda policija ni avtorizirala, zato ga je razpustila oziroma skupino potisnila na nabrežje.

Nekaj je bilo tudi napetosti, policija je enega od protestnikov odpeljala na kvesturo, da bi ga identificirala. Sprva je hotela odpeljati tudi mladoletnico, a se – baje tudi po posredovanju policistke brez uniforme – to ni zgodilo.