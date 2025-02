Siot bi prisilili v iskanje rešitev

Kar je preveč, je preveč. Desetletja sobivanja s smradom, ki se dviga iz naftnih rezervoarjev družbe Siot, so krepko presegla vsako mejo dostojnosti, so ogorčeni na Občini Dolina, kjer niso več pripravljeni čakati oz. biti tarča hinavske brezbrižnosti naftnega mogotca Siot. Od Dežele FJK zahtevajo konkretno pomoč z zakonsko ad hoc ureditvijo.

Na sedežu dolinske občine so župan Aleksander Coretti, podžupan Marko Savron, odbornica Elisabetta Sormani in vodja občinskega oddelka za investicije, okolje in kulturo Mitja Lovriha danes predstavili podatke deželne agencije za okolje Arpa o smradu na območju dolinske občine. Konec januarja jih je sicer že objavila Dežela FJK in izvedeli smo, da je Arpa prejela 1460 prijav o smrdljivih vonjavah s strani dolinskih občanov, medtem ko jih je bilo leta 2022 »le« 626. December 2024 je bil najbolj kritičen, s 306 prijavami. Pa še da je 90 odstotkov vseh prijav zaradi močnega ali zelo močnega smrada, največkrat pa se pritožijo prebivalci Krmenke in Doline, od lani pa je vse več tudi tistih iz Mačkolj, Boljunca in od Domja.

Pred dnevi pa je predsednik družbe Siot oz. generalni direktor konzorcija Tal Alessio Lilli v odgovor na podatke Arpa zapisal, »da ostaja naš cilj ublažiti, kolikor je to mogoče, neizogibne emisije vonjav, povezane z našo dejavnostjo.«

»Kolikor je mogoče? Ali so res emisije neizogibne? 44 milijonov evrov pa bo brez dvoma poskrbelo za varnost njihove dejavnosti. Kaj pa skrb za varnost in zdravje občanov? Je to postranskega pomena?« je bil zaprepaden Coretti.

Dežela FJK se je oktobra lani obvezala, da bo do letošnje pomladi oz. junija (s sprejetjem v deželnem svetu) poskrbela za nov zakon za boj proti neprijetnim vonjavam – dokument, ki bo normiral meje smrada. Savron je spomnil, da obstaja od leta 2017 evropska direktiva, ki jo je osvojila tudi Italija (državni zakon 183), ki deželam omogoča oblikovanje svojih zakonov za določitev strožjih pogojev za industrijske obrate, ki proizvajajo neprijetne vonjave.