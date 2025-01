Siot leta 2024 raztovorila več kot 40 milijonov ton nafte

Za družbo Siot, ki upravlja italijanski del čezalpskega naftovoda, je bilo lansko leto zelo uspešno. Prvič po petih letih so raztovorili več kot 40 milijonov ton surove nafte. To jim je nazadnje uspelo pred pandemijo. V tržaško pristanišče je priplulo 423 tankerjev, 28 več kot leto prej. Leto 2024 je bilo uspešno kljub temu, da je bil prvi terminal za raztovarjanje zaradi vzdrževalnih del dlje časa nedostopen. Utrjevanju in krepitvi naftnega terminala je družba Siot namenila 44,4 milijona evrov.

Lani je v pristanišče priplul tudi 22 tisoči tanker z nafto v 60-letni zgodovini, v tem časovnem obdobju pa so raztovorili 1,7 milijarde ton surove nafte. Iz Siota so sporočili, da je bilo leto 2024 pomembno tudi na področju strateških projektov. Med temi je bil projekt TAL Plus, ki ga je financirala češka družba MERO, sicer delničarka skupine TAL. Cilj tega projekta je jamstvo energetske varnosti in naftne neodvisnosti Češke od ruskega naftovoda Družba. V sklopu projekta TAL Plus so zamenjali črpalni sistem na črpalkah v Trstu ter v krajih Cavazzo in Paluzza. Zamenjali so devet od predvidenih 12 črpalk. Po zadnjih izračunih bi s to posodobitvijo lahko povečali tovorno kapaciteto. V prihodnje bi lahko v Trstu raztovorili 50,2 milijona ton surove nafte.