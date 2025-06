Širitev kmetijskega vodovoda v Lakotišču, Boljuncu in Ricmanjih

V drugi polovici leta bo stekel postopek za sprejetje projekta za razširitev kmetijskega vodovoda na ozemlju dolinske občine, za kar bo poskrbela družba AcegasApsAmga. Nov vodovod bo urejen na območju okrog vasi Lakotišče, Boljunec in Ricmanje, kar predvideva polaganje več kot štiri kilometre novih vodovodnih cevi po kmetijskem območju, ki trenutno ni oskrbovano z vodo.

Da bi natančneje in vse širši publiki predstavili projekt, prirejata Občina Dolina in družba AcegasApsAmga javno srečanje, ki bo v Sprejemnem centru Naravnega rezervata Doline Glinščice (Boljunec 507) v torek, 17. junija, ob 19. uri. Na srečanju bodo občinska odbornica Elisabetta Sormani in tehniki družbe AcegasApsAmga predstavili projekt in bodo na voljo za pojasnila, dvome in vprašanja zainteresiranih udeležencev.

Družba AcegasApsAmga in Občina Dolina vabita posameznike, ki bi jih zanimalo se priključiti na kmetijski vodovod, naj se oglasijo po elektronski pošti na info.ts@acegasapsamga.it.

Izražanje interesa je v tej fazi ključno, ocenjuje Sormani. Število potencialnih priključkov bo namreč vplivalo na izvedbeno projektiranje, cenitev stroškov in načrtovanje del. Vključitev priključkov v načrtovalno fazo omogoča določen prihranek za podjetje in za posameznega uporabnika, saj se je mogoče izogniti dodatnim stroškom za priključke, ko bo gradbišče že v teku ali celo zaključeno.