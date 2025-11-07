Širitev zbirnega centra za odpadke v Boljuncu zamuja

Ko smo se v torek mudili na sedežu civilne zaščite v Boljuncu, smo se zapeljali mimo zbirnega centra za odpadke, ki ga Občina Dolina ravnokar obnavlja, širi in ureja. Danes je še gradbišče, pa čeprav bi se bila morala dela zaključiti že septembra.

Kaj se je zgodilo

Zakaj so v zamudi, je pojasnil podžupan, sicer odbornik za urbanistiko, prostorsko načrtovanje ter gradbene investicije Marko Savron. »Birokracija in visenje na linijah zelenih številk ponudnika električne energije. Postopek se ne spreminja, naj gre za zasebnika ali za občino oz. javno upravo, ki nekaj potrebuje - vse mora preko zelene številke, preko Rima torej, kar je neverjetno zamudno in skorajda brezupno. Da so nam odstranili števec, ki je bil postavljen v poslopju, ki ga je bilo treba porušiti, smo čakali dva meseca - šele takrat smo lahko stavbo porušili. Zatem smo mesece potrebovali, da so se s podjetja aktivirali in odstranili električne kable, da se je lahko gradbišče sploh premaknilo,« je pojasnil Savron.

Ne izključujejo tožbe

Rešili so se števca in kablov, dva droga ob centru pa še vedno stojita in jih je treba nujno odstraniti za ureditev ustreznega dostopa do območja oz. armiranobetonskih temeljev za drsna vrata. Spet čakanje in spet nov postopek, ki se vleče kot jara kača. »Občina si čakanja ne more privoščiti - zamude nam povzročajo škodo, saj občanom ne moremo nuditi pomembne in potrebne storitve, med drugim pa nas začasni zbirni center Pri kalu tudi veliko več stane. Če ne bo šlo drugače, bomo primorani v tožbo za povzročeno škodo,« je namignil sogovornik in ocenil, da je to primer neodgovornega ravnanja.