SKD Tabor vabi z glasbo in pravljicami za najmlajše

Slovensko kulturno društvo Tabor z Opčin je vstopilo v novo leto s posebno pozornostjo do najmlajših. Januarja je stekla nova glasbena delavnica za predšolske otroke Glasbena igra, ki jo vodi Sara Bembi. Njen namen je skozi igro spoznavati ritem, odklepati svetove zvokov ter sproščeno ustvarjati in se zabavati.

Posebno glasbeno doživetje pa pripravlja društvo tudi za najmlajše. Jutri (18. januarja) bodo v Prosvetnem domu sodelovanju z glasbeno šolo Scuola di musica Civica Orchestra di fiati Verdi ponudili koncert za dojenčke in malčke od 0 do 36 mesecev (v italijanščini ob 9.30 in v slovenščini ob 11. uri). V soboto, 1. februarja, pa otroke od 3. do 6. leta vabijo na koncert Play & Music: Čarobnost glasbe, ponovno v sodelovanju z glasbeno šolo Verdi.

V sodelovanju s skladom Mitja Čuk in knjižnico Il Tram dei libri pa se nadaljuje niz pravljičnih srečanj Povem ti pravljico - Ti racconto una fiaba, ki otroke popelje v čarobni svet zgodb v različnih jezikih.