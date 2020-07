Škedenjci že dihajo čistejši zrak

Zrak v Škednju je po zaprtju koksarne in plavža veliko bolj čist kot v enakem obdobju lani. Raven onesnaženosti z delci PM10 se je znižala za skoraj eno tretjino, prav za toliko je v zunanjem zraku nižja vrednost benzena, ki je v Škednju po novem celo nižja kot ob najbolj prometnih cestah. Za kar štirikrat pa se je v zadnjih mesecih znižala vrednost benzopirena. Za Škedenjce pa se je zmanjšalo tudi zvočno onesnaženje, še posebej v nočnem času.

To so izsledki raziskave, ki jo je Deželna agencija za okolje (Arpa) opravila na podlagi zbiranja podatkov od začetka tega leta do 30. junija. O tem, kako je zaprtje plavža in koksarne, v katerih so postopoma »ugašali« dejavnost med 27. marcem in 9. aprilom, prineslo pozitivne učinke na Škedenjce, so na novinarski konferenci na simboličnem kraju, na hišnem dvorišču Škedenjke v Ul. Ponticello, ki se je desetletja borila za čistejši zrak, sporočili direktor dotične agencije Stellio Vatta, predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga in pristojni za okoljsko politiko v deželni vladi Fabio Scoccimarro.

Generalni direktor Arpe Stellio Vatta je uvodoma opisal, kako zahtevna je bila operacija ugašanja plavža in koksarne. »Potem ko so ugasnili plavž in koksarno, dva obrata, ki sta na tem koncu mesta proizvedla največ izpustov, smo mi nadaljevali s spremljanjem izpusta prašnih delcev na vseh petih merilnih postajah. Na eni merilni postaji pa smo merili tudi hrupno onesnaženost. Vsi zbrani podatki so zaenkrat izredno pozitivni, zrak je bistveno bolj čist kot v enakem obdobju lani, ko sta industrijska obrata še delovala,« je povedal generalni direktor in napovedal, da bodo vrednost delcev v zraku merili še naprej.