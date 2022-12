SKGZ pozdravlja obsodbo zaradi plakatiranja

Trst Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) se pridružuje kulturnima društvoma Prešeren in Tabor, ki sta izrazili zadovoljstvo ob obsodbi tržaškega vodje stranke CasaPound Francesca Cluna. Ta je leta 2020 z žaljivimi napisi plakatiral Prosvetni dom na Opčinah in občinsko gledališče v Boljuncu, v petek pa je bil obsojen na denarno kazen in plačilo odškodnine.

Na dan spomina na fojbe in eksodus leta 2020 se je na Prosvetnem domu, na gledališču v Boljuncu in tudi na steni avtobusne postaje v Miljah pojavil napis »Partigiani titini infami assassini« (Titovi partizani podleži in morilci). Takrat se je SKGZ pridružil prizadetima društvoma in se podal z odvetnikom Markom Jarcem v tožbo.

Predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, ki se zahvaljuje odvetniku Jarcu, je prepričana, da je ta sodba »vsem nam v spodbudo, da moramo še dalje odklanjati vsako vrsto nasilja in se s pravnimi sredstvi zoperstavljati sovraštvu ter imeti ničelno toleranco do vsake oblike nestrpnosti«.

Jarc je sporočil, da bo sodnik obrazložitev sodbe predložil v roku 45 dni. Takrat bo stekel rok za vložitev pritožbe, ki jo je odvetnik obsojenca Giovanni Adami že napovedal. »Odškodnino in odvetniške stroške bo mogoče izterjati, ko bo sodba pravnomočna,« je vpletenim v tožbo sporočil odvetnik Jarc.

SKGZ se bo v prihodnje odločil, ali naj društvoma predlaga, da nadaljujeta s pravnim postopkom. Z ene strani je po mnenju krovne organizacije pozitivno, da ima storilec ime in priimek, z druge pa se pridružuje odvetnikovemu negativnemu mnenju, češ da tožilstvo nikakor ni hotelo ukrepati zaradi oteževalne okoliščine etnične diskriminacije po zakonu Mancino. Vest o obsodbi je vsekakor spodbudno odmevala tik pred obletnico ustrelitve Pinka Tomažiča in drugih obsojenih na drugem tržaškem procesu. Na Opčinah se je namreč divje plakatiranje pojavilo tudi 14. decembra 2019.