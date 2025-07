Sklad Mitja Čuk s finančno podporo za jasli

Sanje vodstva Sklada Mitja Čuk, da bi v večnamenskem centru v Repentabrski ulici na Opčinah uredilo slovenske otroške jasli, dobivajo bolj otipljive obrise. Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je te dni s poletnim rebalansom proračuna organizaciji namenil pol milijona evrov za njihovo uresničitev, torej prvi javni prispevek za ta projekt.

Načrt sicer nosi dvojno poslanstvo. Nad jaslimi, v prvem nadstropju, bi v okviru projekta Dopo di noi/Za nami uredili bivalne enote za osem ljudi s posebnimi potrebami, ki so ostali brez staršev ali ne morejo več računati na oporo najbližjih. Ob teh bi lahko občasno gostili še tri posameznike oziroma posameznice, ki imajo še živeče starše ali družinske člane in bi s to potezo družinam dali možnost, da se vsaj delno razbremenijo in zaščitijo pred izgorelostjo.

»Pri Skladu Mitja Čuk smo vsi zelo zadovoljni in ponosni, da bomo lahko poskrbeli za našo skupnost, od zgodnjega otroštva do zrelejših let, ko družine z osebami s posebnimi potrebami ne morejo več skrbeti za svoje otroke. Ponudili smo rešitev za slovenske jasli na Krasu. Ponudili smo prostor in že pripravljen načrt,« je z zaznavno ganjenostjo in veseljem za Primorski dnevnik poudarila podpredsednica sklada Eva Ciuk.