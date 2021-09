Policisti so včeraj posredovali na Lonjerski cesti, kjer je v neko stanovanje vdrl tat. Ko ga je opazila lastnica, je skočil skozi okno in pobegnil. Policisti so ugotovili, da gre za 36-letnega Tržačana, ki so ga prijavili na prostosti državnemu tožilstvu zaradi poskusa kraje. Moški je prišel na obisk k sorodniku, ki živi v isti stavbi, nakar se je odločil še za »podvig« v drugem stanovanju.