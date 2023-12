Škodo ocenili na dva milijona evrov

Tudi ozemlje devinsko-nabrežinske občine je konec oktobra opustošilo slabo vreme, ki je prizadelo zlasti obalni pas. Na Sesljanski zaliv in kopališče Le Ginestre pri nekdanjem hotelu Europa sta v svojem svetniškem vprašanju na zasedanju občinskega sveta pred tednom dni opozorila svetnika Massimo Romita in Sergio Milos (Alleanza per Duino Aurisina). Naštela sta škodo, ki so so jo utrpele plaže, sedeži pomorskih klubov, kopališča in tudi zasebniki. Stanje so začasno rešili posegi številnih prostovoljcev, občina pa je na prizadetih območjih izvedla začasna čistilna dela. »Kateri so naslednji koraki? Ali je občina vložila vlogo na Deželo FJK za finančno podporo za kritje škode na teh območjih,« ju je zanimalo.

Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec je potrdil, da so doslej od Dežele FJK prejeli le zagotovila, da ta išče ustrezna sredstva za obnovo in sanacijo oškodovanega območja. »Prva, nujna sredstva je deželna vlada namenila prometu oz. Cesti za Lazaret v Miljah in barkovljanski obali, pa še Gradežu in Lignanu. Naša škoda je bila v primerjavi veliko manjša,« je dejal.

»Na začetku decembra smo deželi posredovali podroben seznam škode in prišli do skupnega zneska dveh milijonov evrov škode, ki je bil razdeljen po področjih. Kot občina smo zaprosili za 430 tisoč evrov za urejanje in čiščenje plaž, tlakovanje in obnovo plaže v kopališču Castelreggio,« je opozoril Gabrovec in pojasnil, da bo za slednjo morala poskrbeti občina, saj mora imeti koncesionar (koncesijo bodo podaljšali družbi Servizio ricreativo Sistiana Srl, op. nov) pred začetkom sezone urejeno plažo.

Pomorska društva so k temu dodala 450 tisoč evrov škode, od tega največ s strani Pietas Julia (škoda na pomolih in sedežu). Škoda na kopališčih, zlasti v naselju Portopiccolo, Le Ginestre in Caravella znaša dodatnih 410 tisoč evrov. Konzorcij Cogiumar je za obnovo gojišč školjk pred devinsko-nabrežinsko obalo ocenil, da je škode za 500 tisoč evrov, štirje zasebniki, lastniki parcel na plaži, pa so našteli 240 tisoč evrov škode.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.