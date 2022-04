Skoraj 15 milijonov za preporod Škednja

14 milijonov in 730 tisoč evrov. Za tolikšno vsoto je Občina Trst zaprosila italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj za »preporod« Škednja oziroma za izboljšavo urbanega in okoljskega tkiva danes zanemarjene in pozabljene mestne četrti. Po zaprtju plavža in koksarne v škedenjski železarni je tržaški župan Roberto Dipiazza obljubljal posebno pozornost območju, češ da ima občina skorajda nek dolg do Škedenjcev, ki so morali sobivati z industrijsko pošastjo. Da bi območje le pridobilo na vrednosti z ustrezno urbano prenovo in znova občutilo živahnost, ki je bila zanj značilna. Dve leti obljub, ki pa so ostale samo v besedah, saj se nič ni spremenilo.

Ministrska pomoč bi znala močno vplivati na območje. Da bi vsota Škednju dovolila čudovito prenovo, je prepričan tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je včeraj v družbi odbornic za politike ozemlja Sandre Savino in infrastrukturnih del Elise Lodi predstavil seznam del, ki jih občina načrtuje.

Prenova bo predmestju vlila novega življenja in preprečila družbeni propad, ki je neizbežen, ko območje zamre, je opozorila odbornica Savino, ki je potrdila, da se bo najprej lotila tlakovanja cest v zgodovinskem jedru, kar bo povečalo privlačnost tako v stanovanjskem kot turističnem in gospodarskem sektorju, čemur bo namenjenih milijon 250 tisoč evrov. Sledila bo preureditev zelenih površin v Ul. del Roncheto in obodnega zidu, ki obdaja zemljišče, v skupni vrednosti 480 tisoč evrov, tako da bo nova površina potem dostopna javnosti in prebivalcem.

»Seveda cenimo županovo zanimanje, škoda pa, da ni povabil zraven tudi predstavnikov društev in združenj Škedenjcev,« je ob robu srečanja povedal Stefano Borini v imenu sindikata upokojencev Spi Cgil. Pred dvema letoma so namreč zasnovali načrt za vaški ponovni zagon. »Kaj pa če denarja z ministrstva ne bomo dobili?« je postavil dvom ...