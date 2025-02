Skoraj dva milijona vredna donacija

Donacija dragocenega porcelana iz osebne izbirke Vanje Lokarja Mestnemu muzeju Sartorio je uradna. Danes je donacijo, katere vrednost je ocenjena na skoraj dva milijona evrov, v reprezentančnem salonu Mestne hiše predstavil pristojni za kulturo v mestni vladi Giorgio Rossi. Z njim je bil tudi župan Roberto Dipiazza, ki je mecena Vanjo Lokarja in njegovo soprogo Sonjo Polojaz nagovoril s temi besedami: »V imenu mesta se vama iz srca zahvaljujem. V Trstu živijo izjemne osebe. Takšne občane ljubim in občudujem.«

Odbornik Rossi je dejal, da Lokarjeva gesta demantira splošno razširjeno prepričanje, da občani nimajo zaupanja v javno upravo. »Gre za izjemen primer mecenstva, ki ni samoumeven sam po sebi. Gre za donacijo, ki ima ne samo materialno, ampak tudi čustveno vrednost, saj je Lokar zbiral porcelan dolgih 60 let. Dejstvo, da se je odločil to dragoceno zbirko donirati občini, je izraz globoke hvaležnosti Trstu,« je rekel Rossi. Dodal je, da »kot da donacija ne bi bila dovolj, nam bo Lokar pomagal tudi pri nakupu vitrin, v katerih bodo razstavljene skodelice, krožnički, čajniki in drugi porcelanasti predmeti iz 18. in 19. stoletja. Vitrine bo izdelalo podjetje Goppion iz Milana, ki je sodelovalo tudi s pariškim Louvrom. «

V nadaljevanju je besedo prevzel tudi Lokar, ki je na kratko opisal začetke zbirateljstva. Izpostavil je, da prihaja iz slovenske družine, ki se je iz Ajdovščine preselila najprej v Gorico, nato pa v Trst. Lokar je nato povedal županu, da si je po smrti očeta kot 18-letni mladenič moral zavihati rokave in prevzeti očetov lesni posel. Ko se je poročil s Sonjo Polojaz, ga je tast prepričal, naj lesni posel zamenja s kavnim. In prav po zaslugi kave je začel Lokar veliko potovati in se ustavljati v starinarnah, v katerih se je vzbudila njegova zbirateljska strast.

V 60. letih je zbral unikatno zbirko porcelana iz različnih evropskih delavnic, med katerimi so Vezzi, Cozzi, Antonibon, pa Maissen, Du Paquier, Ginori. Vse to bo kmalu na ogled v zgornjem nadstropju Muzeja Sartorio, dvorani, ki bosta gostili krhki porcelan, pa bosta nosili ime Lokar.

Mecen in župan sta si ob predstavitvi donacije izmenjala tudi darila. Lokar je županu podaril knjigo Porcellane italiane dalla collezione Lokar, Dipiazza mu je izročil občinski grb, njegovi soprogi Sonji pa cvetlični šopek.