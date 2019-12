»Skrbi domačinov Občine Dolina so odveč«

Skrbi domačinov v Občini Dolina glede drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom so odveč. Družba za razvoj projekta 2TDK je v tem duhu skušala pomiriti svetnika Alena Kermaca iz vrst Zelenih, ki je 18. decembra na zasedanju dolinskega občinskega sveta izrazil zaskrbljenost v zvezi z njegovo gradnjo. Načrtovana trasa namreč teče skozi predele, ki so zaščitena z evropskimi direktivami o habitatih in mora torej zadoščati točno določenim ekološkim zahtevam.

Naj tu spomnimo, da je v svetniški pobudi izrazil vrsto dvomov, ker sta med drugimi italijansko ministrstvo in Dežela Furlanija - Julijska krajina že pred časom ugotovila pomanjkljivosti v čezmejni okoljski presoji. Izrecno je tako izpostavil željo, da bi dobil vpogled v tozadevne študije in elaborate, ki jih je naročila omenjena družba. Ta je poudarila, da so traso drugega tira železniške proge Divača - Koper izbrali »po najvišjih kriterijih glede vplivov na okolje, varnosti, maksimalne pretočnosti in hitrosti na progi.« V okviru načrtovanja nove proge so bile vse hidrogeološke raziskave tako podzemnih voda kot morebitnega tveganja njihovega onesnaženja narejene na tak način, da so upoštevale morebitne vplive tako v Sloveniji kot Italiji: »Pridobljeno je zahtevno Okoljevarstveno soglasje, ki vključuje tudi postopek čezmejnih vplivov zaradi bližine Republike Italije. Projekt vplivov na okolje je bil razgrnjen tudi v Italiji, zbrane so bile pripombe in mnenja ter na tej podlagi pripravljeni ustrezni odgovori.« Dokumenti so dostopni širši javnosti tudi na spletni strani www.drugitir.si/drugi-tir/pomembni-dokumenti.