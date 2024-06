Skrbniki in negovalci dragoceni za javno zdravstvo

Vloga družinskih negovalcev je v družbi dan za dnem bolj pomembna in potrebna zaščite. Zato je tržaško društvo De Banfield, ki od leta 1988 skrbi za ranljivejše starejše osebe in njihove skrbnike ter prireja dogodke za promocijo dobrih življenjskih praks, v sodelovanju z društvom Solidarietà Triestina ter s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine, zveze Confindustria in sindikatom FNP CISL, naročila tržaški javnomnenjski agenciji SWG raziskavo, ki analizira stanje negovalcev in skrbnikov zaposlenih v FJK.

Kako se družba razvija

Rezultate ankete so danes predstavili na kongresu Carediver e lavoratori in FVG v deželni palači na Velikem trgu in prisotnim ponudili podatke ter sprožili debato med institucijami. Dogajanje je vodil Pierluigi Sabatti, predsednik Tržaškega novinarskega krožka, uvedla pa ga je Alessia Rosolen, deželna odbornica za delo, ki je pohvalila društvo De Banfield za dragoceno pomoč, ki jo ponuja šibkejšim državljanom in njihovim družinam. »Potrebe skrbnikov so socialni problem, ki ga mora rešiti najprej politika,« je povedala, »med letoma 2020 in 2023 je populacija starejših od 65 let narasla za 0,4 % in srednja starost je od 47,7 narasla na 48,3 leta.« Odbornica je povedala, da v FJK 29 % delavcev skrbi za enega ali več družinskih članov, kar je sicer manj kot v celotni Italiji (34,4 %). Samo 3 na 10 jih koristi pravice zakona 104 in veliko, večinoma žensk, trpi zaradi posledic, ki jih ima negovanje druge osebe na delo in družino.

Društvo De Banfiled je leta 2023 priskočilo na pomoč starejšim občanom in njihovim skrbnikom 4752-krat, ponudilo je 1427 svetovanj in okrog tisoč zdravstvenih pomoči. Podatke je včeraj predstavil novopečeni predsednik društva Massimo Simeon: »Z raziskavo SWG smo želeli razumeti, kakšen je vpliv, ki jo ima skrb za šibkejšo osebo, na delovno življenje skrbnikov in negovalcev. Slika zato ni popolna, saj med anketiranci ni upokojencev ne brezposelnih, ki skrbijo za šibkejšo osebo in so morda prav zaradi tega brezposelni.«