Skrite korenine gradišč

Razstava Castellieri. Radici di pietra, sad sodelovanja med zavodom IRCI in Furlanskim arheološkim društvom (Società friulana di archeologia), je nastala iz želje, da bi seznanila ljudi, predvsem mlade, z zgodovino gradišč. V prostorih muzeja zavoda v Trstu (v Ul. Torino 8) je na ogled do 18. maja.

Gradišča so naselja, obdana s kamnitim obzidjem, zgrajenim v tehniki suhega zidu, praviloma postavljena na vzpetinah, a ne samo. V Furlanski nižini najdemo čisto ravninska gradišča, obdana z zemljenimi okopi, saj je bila izbira gradbenega materiala odvisna od naravne razpoložljivosti surovin v bližnji okolici.

Prazgodovinska gradišča dajejo še danes s svojimi belimi obzidji svojevrsten pečat kraški pokrajini in hranijo in hranijo v svoji kamniti duši našo daljno preteklost. Ta naselitvena oblika je značilna za drugo in prvo tisočletje pr. Kr. do prihoda Rimljanov in je razširjena z lokalnimi različicami po vsej Evropi.

Razstava v prostorih Muzeja istrske, reške in dalmatinske kulture zavoda IRCI (v Ul. Torino 8) je dvodelna: en del je didaktičnega značaja in razlaga obiskovalcem, s pomočjo fotografij in arheološkega slikovnega gradiva, kaj so gradišča in kdaj so nastala, krajši videoposnetek pa kaže današnje stanje gradišč v naši deželi, na slovenskem Krasu in v Istri. Ob vhodu v razstavno dvorano je na ogled maketa Gradca pri Repniču, ki na osnovi razpoložljive dokumentacije ponazarja, kakšno je bilo prazgodovinsko gradišče; v sosednjem manjšem prostoru, ki idealno predstavlja notranjost prazgodovinske koče, pa krajši video posnetek iz igranega dokumentarnega filma Hema. Zgodba o gradiščih prikazuje vsakdanje življenje na gradiščih.Drugi del razstave je posvečen večinoma tržaškim umetnikom, ki so navdih za svoje stvaritve našli prav v gradiščih, jih povsem osebno podoživeli in z najrazličnejšimi tehnikami in materiali skušali podati svoj pogled nanje. Tako se arheologija in umetnost prvič srečata na skupni razstavi.